Замглавы Минстроя РТ назначен на новую должность

Заместитель министра строительства и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров назначен заместителем генерального директора государственного унитарного предприятия «Татлизинг». Информацию о этом назначении «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Насырова на посту замминистра сменила Элеонора Абубакирова. Распоряжение о ее назначении Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 5 декабря, о чем сообщал «Татар-информ».

Элеонора Абубакирова родилась 28 сентября 1979 года. Она окончила экономический факультет Пермского госуниверситета и юридический факультет КФУ, а также обучалась по специальности «теплоэнергетика и теплотехника» в КГЭУ.



Предыдущим местом работы Абубакировой было Главное управление инженерных сетей, где она занимала должность заместителя генерального директора.

Ильдус Насыров родился 11 сентября 1959 года. До 2006 года он занимал должность первого заместителя начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства в Казани.



Затем семь лет работал начальником Управления реализации государственных программ и межрегиональных связей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.



С 2013 по 2018 год был начальником Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ, а с июля 2018-го стал заместителем главы ведомства.