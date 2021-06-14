Замглавы Минстроя РТ: «Капремонт – это стрессовая ситуация, прежде всего для жителей»

Все работы должны быть завершены к концу сентября

В этом году капитальный ремонт запланирован в 948 домах, треть работ уже завершена. Завершить все сезонные работы планируется к середине сентября, а остальные к концу месяца, сказал Насыров.

«Фактически мы выполнили программу в этом году уже на треть. Поставлена задача завершить все сезонные работы до 15 сентября. В них входит ремонт кровли, фасада, систем теплоснабжения. Все остальные работы – к 30 сентября, но обычно договора заключаются до конца года, чтобы в случае необходимости устранить неисправности», – пояснил собеседник.

В этом году на капремонт многоквартирных домов потратят 6,3 млрд рублей. В частности, планируется замена 330 лифтов в 119 МКД.

Насыров подчеркнул, что сдача дома после капитального ремонта может быть осуществлена только с согласия жильцов.

«Каждый год встречаются те, кто не открывает ремонтникам двери»

Капитальный ремонт проводится без отселения жителей, что создает определенные неудобства как для них, так и для ремонтников. Зачастую бывает, что жители по каким-то причинам не открывают дверь рабочим. Он призвал людей идти навстречу ремонтникам и договариваться с ними об удобном времени.

«Каждый год есть жители, которые не открывают квартиры. Мы всегда пытаемся договориться. К примеру, если мы меняем всю систему теплоснабжения, мы не можем пропустить одну квартиру на, скажем, четвертом этаже. Мы всегда пытаемся решить эти вопросы мирным путем», – сказал Насыров.

Он пояснил, что здесь не идет речь о каких-то санкциях по отношению к жильцам, их не может быть в принципе, но от них зависит длительность ремонта. Чем дольше человек не открывает дверь своей квартиры, тем дольше затянется процесс для всего подъезда.

Для того чтобы определить время, в которое собственнику будет удобно впустить рабочих, можно связаться с Управляющей компанией.

Можно ли рассчитывать на компенсацию ущерба после капремонта?

Кроме того, один из актуальных вопросов касается компенсации ущерба после проведения ремонта для собственника.

«Если рабочие что-то разбили или нанесли другой материальный ущерб во время ремонта, то за это ответственность несет подрядчик и человек вправе рассчитывать на компенсацию», – сказал замминистра.

Но есть и случаи, когда ответственность будет нести сам собственник. К примеру, одна из самых частых проблем – это закрытие доступа к трубам общего стояка плиткой. Тогда ее придется в любом случае снять. По возможности это стараются делать аккуратно, чтобы потом можно было ее восстановить, но так бывает не всегда.

По ГОСТу, если проектом дома не предусмотрено закрытие труб, то и житель не может самостоятельно перекрыть доступ туда. В противном случае во время капремонта придется все снимать.

В каком случае могут перенести даты капитального ремонта?

Капитальный ремонт дома, который попал в региональную программу, могут отложить только после согласования с собственниками, но начать раньше могут и без этой процедуры, отметил Ильдус Насыров.

«Мы не можем сдвинуть ремонт домов, которые попали в региональную программу капремонта, на более поздние сроки без согласия собственника. Это можно сделать только в том случае, если проведено общее собрание жильцов и они согласились», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что перенос на более ранние сроки допустим и без собрания. Но при этом дом после выполнения всех работ может быть сдан только после согласия человека, который выступает от имени собственников дома.

В качестве примера он привел случай, когда в одном из домов был запланирован капитальный ремонт кровли, но там же через год подходил срок замены лифта, и жителям было предложено сделать все одновременно через год.