Замглавы Минстроя РФ Ересько: «Мы доверяем Татарстану и Казани»

Татарстан умеет организовывать мероприятия самого разного уровня, поэтому республике доверили одновременно провести Всероссийский форум малых городов и исторических поселений, а также молодежный форум «Молодежь и городская среда». Об этом журналистам на пресс-подходе заявил замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

«Этот факт говорит о том, что мы действительно доверяем республике Татарстан, городу Казани», – отметил он.

Ересько также подчеркнул, что главная задача форума – дать муниципалитетам возможность обменяться опытом и перенимать лучшие практики.

«Одна из главных задач форума – насытить муниципалитеты информацией и дать им возможность обменяться опытом. Когда глава [одного] города четко понимает, как выстроить работу так, чтобы дизайн-код был современным, оригинальным и самобытным, – это действительно очень важная ситуация. Сегодня я для себя открыл, что целый "десант" приехал из одного субъекта, чтобы перенять подобный опыт», – сказал Ересько.

Отдельно замминистра остановился на вовлечении молодежи в развитие городской среды. Он напомнил, что первый опыт – участие волонтеров во Всероссийском голосовании за лучшие объекты благоустройства – стал рекордным: в 2024 году в нем приняли участие 230 тысяч человек.

«Мы провели конкурс среди молодежи и студентов на создание лучших проектов благоустройства, и сегодня эти заявки уже выходят на федеральный конкурс. Это значит, что муниципалитеты серьезно отнеслись к инициативам молодежи и поддержали их», – подчеркнул он.

По словам замминистра, это общая победа, которая показывает, что молодежные проекты востребованы не только у самих участников, но и у жителей населенных пунктов, а также в целом у страны.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединяет более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках мероприятия проходит молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В ходе форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.