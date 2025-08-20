news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 16:51

Замглавы Минстроя РФ Ересько: «Мы доверяем Татарстану и Казани»

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан умеет организовывать мероприятия самого разного уровня, поэтому республике доверили одновременно провести Всероссийский форум малых городов и исторических поселений, а также молодежный форум «Молодежь и городская среда». Об этом журналистам на пресс-подходе заявил замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

«Этот факт говорит о том, что мы действительно доверяем республике Татарстан, городу Казани», – отметил он.

Ересько также подчеркнул, что главная задача форума – дать муниципалитетам возможность обменяться опытом и перенимать лучшие практики.

«Одна из главных задач форума – насытить муниципалитеты информацией и дать им возможность обменяться опытом. Когда глава [одного] города четко понимает, как выстроить работу так, чтобы дизайн-код был современным, оригинальным и самобытным, – это действительно очень важная ситуация. Сегодня я для себя открыл, что целый "десант" приехал из одного субъекта, чтобы перенять подобный опыт», – сказал Ересько.

Отдельно замминистра остановился на вовлечении молодежи в развитие городской среды. Он напомнил, что первый опыт – участие волонтеров во Всероссийском голосовании за лучшие объекты благоустройства – стал рекордным: в 2024 году в нем приняли участие 230 тысяч человек.

«Мы провели конкурс среди молодежи и студентов на создание лучших проектов благоустройства, и сегодня эти заявки уже выходят на федеральный конкурс. Это значит, что муниципалитеты серьезно отнеслись к инициативам молодежи и поддержали их», – подчеркнул он.

По словам замминистра, это общая победа, которая показывает, что молодежные проекты востребованы не только у самих участников, но и у жителей населенных пунктов, а также в целом у страны.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединяет более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках мероприятия проходит молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В ходе форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.

#минстрой рф #молодежный форум #малые города россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025