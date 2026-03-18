Замглавы Минспорта Татарстана расскажет в прямом эфире о программе «Земский тренер»

Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев

На следующей неделе, 24 марта, заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев расскажет о реализации федеральной программы «Земский тренер» в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Эфир будет организован в сообществе профильного ведомства в социальной сети «ВКонтакте» и начнется в 13.00. Зрители узнают, как подать заявку и стать участником программы, в каких районах Татарстана специалисты наиболее востребованы, а также на какие меры государственной поддержки и выплаты они могут рассчитывать.

Программа «Земский тренер» в Татарстане воплощается в жизнь с начала 2026 года. Она нацелена на привлечение квалифицированных специалистов в сферу физической культуры и спорта для работы в сельской местности и малых городах менее с чем 50 тыс. жителей. На ее реализацию в этом году выделено 42 млн рублей. «Земский тренер» является частью государственной программы «Спорт России».

Стать участниками программы могут тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты с высшим или средним профессиональным образованием, которые заключат трудовой договор на полную ставку и обязуются отработать на новом месте минимум пять лет. При переезде им предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Граждане могут направить вопросы для обсуждения заранее по ссылке. Трансляция будет организована по адресу – vkvideo.ru/live-120320735_456240.