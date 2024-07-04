Замглавы Минсельхоза РФ назвал выставку «Агроволга» в Казани мероприятием мирового уровня

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин назвал выставку «Агроволга» мероприятием мирового уровня. Об этом он заявил после осмотра экспозиции выставки, которая проходит на «Казань Экспо».

«Хочу поблагодарить за великолепное мероприятие всероссийского, я бы даже сказал, мирового уровня», — сказал Разин.

По его словам, выставка с каждым годом становится «шире, краше и более качественной». «Она задает самый высший уровень подобных мероприятий не только для нашей страны, но и для международного сообщества аграриев», — подчеркнул спикер.

Замминистра добавил, что выставку посещает большое количество участников, в том числе и зарубежных. «Видим большой интерес со стороны аграриев. И самое главное, что выставка имеет практический результат», — отметил он.

Каждый год здесь заключаются важные контракты, демонстрируются новые передовые сельскохозяйственные технологии, семена, средства защиты растений, средства механизации, продолжил Разин. «Всё это помогает нам двигаться вперед», — констатировал он.

Замминистра напомнил, что Президент России Владимир Путин «поставил амбициозную задачу» — увеличить объемы производства продукции на 25% к 2030 году, нарастить экспорт на 50%. «Конечно, без современных технологий добиться поставленных задач невозможно. Поэтому такая выставка и подобные мероприятия в других регионах приближают нас к этой цели», — заметил он.

Разин поблагодарил руководство республики за внимание к сельскому хозяйству. «Без внимания первого лица региона никогда сельское хозяйство не сможет развиваться такими темпами, как это демонстрирует агропромышленный комплекс Татарстана», — заключил он.

Замминистра сельского хозяйства также вручил серебряную медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» главе Минсельхозпрода Татарстана Марату Зяббарову.

Выставка «Агроволга» организована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (инициированного, как и другие нацпроекты, российским лидером Владимиром Путиным).