Замглавы Минпромторга Татарстана провел урок цифровой грамотности в Осиново

В России стартовал новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Он посвящен правилам безопасных покупок и публикаций на одной из электронных площадок бесплатных объявлений.

Накануне первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов провел урок цифры на тему «Цифровой ликбез» для учащихся лицея им. В.В. Карпова в селе Осиново. Он рассказал о цифровых технологиях, а также более подробно познакомил учащихся с основными правилами безопасного пользования цифровыми торговыми площадками.

«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах, – сказал Карпов. – Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн-пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном».

Он выразил уверенность, что герои, созданные для «Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а родителям — меньше волноваться о безопасности детей, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников пройдут во всех регионах страны. Благодаря видеороликам учащиеся смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки, квалифицированных IT-кадров в России. Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента страны Владимира Путина.