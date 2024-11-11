Замглавы Минпромторга РТ рассказал, чем Татарстан привлекает зарубежных инвесторов

Татарстан привлекает зарубежных инвесторов своим выгодным географическим положением, а также развитой логистической инфраструктурой. Такое мнение выразил замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер.

«Татарстан находится в самом центре России, что очень удобно с географической и логистической точки зрения, так как вокруг республики сосредоточено более 50% населения страны. Для экспорта продукции инвесторы могут использовать наши контакты», – сказал замминистра в интервью РБК Татарстан.

Он напомнил, что в регионе имеются готовые земельные участки, которые можно оборудовать и наладить здесь производство. Если же фирма не желает заниматься строительством, то в РТ присутствуют свыше ста промплощадок.

«Это готовые корпуса, оборудованные инженерными коммуникациями. Инвестору остается только поставить производственные линии», – пояснил Лернер.

Также в Татарстане функционируют две особые экономические зоны федерального значения: «Алабуга» и «Иннополис». Местные резиденты имеют множество преференций.