Замглавы Минпромторга РФ протестировал водородный автомобиль КАМАЗа

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Матушанский протестировал водородную версию автомобиля КАМАЗа во время визита в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Матушанский приехал в город на мероприятия, посвященные Дню машиностроителя. До торжественной церемонии он посетил роботизированный Завод каркаса кабин КАМАЗа и Научно-технический центр предприятия, а также проехал на нескольких автомобилях КАМАЗа, в том числе на водородной версии.

В поездке его сопровождал заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Видео: пресс-служба Минпромторга Татарстана