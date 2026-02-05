Замглавы Минпромторга РФ Чекушов оценил экспортный потенциал предприятий Зеленодольска
Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов посетил предприятия Зеленодольска и ознакомился с их производственным и экспортным потенциалом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.
В рамках визита ему показали логистические объекты крупных российских ретейлеров Wildberries и Ozon. Как отметили в пресс-службе, на этих предприятиях постоянно совершенствуют процессы за счет роботизации и автоматизации. Чекушова сопровождали замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер и мэр города Михаил Афанасьев.
На фабрике замороженных полуфабрикатов «Бахетле» мощностью 30 тонн в сутки замминистра познакомили с продукцией, которая поставляется в сервисы доставки и на полки крупнейших ретейлеров страны.
Также Чекушов посетил деревообрабатывающий комбинат, где ознакомился с производством фанеры, мебели и комплектующих. В ходе встречи с руководством обсудили меры экспортной поддержки и расширение присутствия продукции на торговых площадках.
Кроме того, замминистра показали производственные мощности компании «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех. Он осмотрел производство холодильной техники, перспективные образцы продукции и медицинские изделия.
После этого Роман Чекушов посетит ряд предприятий Казани.