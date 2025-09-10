news_header_top
Экономика 10 сентября 2025 13:38

Замглавы Минфина сообщил об интересе иностранных банков к работе в РФ

Несколько иностранных банков проявляют интерес к открытию филиалов в России. Об этом заявил ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений, и после уже будут какие-то решения. В целом участие на нашем рынке некоторых наших иностранных партнеров интересует», – отметил он.

С 1 сентября 2024 года в стране действует закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы. Документ также устанавливает ряд ограничений для их деятельности.

