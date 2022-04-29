Замглавы Минцифры России: Татарстан был, есть и будет одним из лидеров IT в стране

Сегодня в Казани прошло первое из серии мероприятий в 2022 году, посвященных теме развития разработок на основе открытого кода, Russia Open Source IT-саммит. Специалисты собрались на площадке IT-парка.

«Russia Open Source IT Summit – серия мероприятий, которые состоятся в этом году. Первое мероприятие из этой серии сегодня открыто в Казани. На мероприятии офлайн присутстсвуют более 250 человек и больше одной тысячи смотрят онлайн. Мы видим, что уровень дискуссии очень профессиональный», – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Среди обсуждаемых тем – развитие программных продуктов с открытым кодом (Open Source) в России. Это, к примеру, вопросы, связанные с вовлечением в сообщество, с созданием российского репозитория (хранилище данных) программных продуктов с открытым кодом, который связан с российскиской Open Source лицензией.

«По моей оценке, Татарстан является одним из безусловных лидеров России в технологическом развитии, а также по развитию отрасли информационных технологий. Здесь была выставка компаний и решений, которые являются лидерами на российском рынке. Татарстан был, есть и будет одним из лидеров IT в России. Видно, что власти республики очень умно и тонко поддерживает преимущества, которые есть», – сказал он.

Паршин добавил, что Татарстан особенно богат идеями, а также талантливыми разработчиками.

Для ИТ-индустрии сегодня важно создавать дискуссионные площадки для обмена экспертным мнением и диалога с представителями ИТ-отрасли и разработчиками, отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«На выставке мы видели решения, где наши татарстанские компании, используя свободное программное обеспечение, создают продукты, которые можно монетизировать. Цель сегодняшнего мероприятия – точка сборки. Мы видим большое количество ребят, которые могут в этом направлении самоореализоваться. Основная идея свободного программного обеспечения – свободный дух распространения ПО», – сказал Хайруллин.

По данным Минцифры РТ, в 2026 году более 90% компаний будут использовать открытое ПО.

Russia Open Source IT Summit в Казани – деловая площадка, где встретились крупный бизнес, государство, IT-компании и разработчики отечественного софта.

Серия мероприятий Russia Open Source прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организатор саммита – Российский фонд развития информационных технологий.