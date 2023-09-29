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Замглавы Минцифры РФ освобожден от должности
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Появилось распоряжение Правительства РФ, которое освобождает от должности замглавы Минцифры России.
«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
В министерстве причиной ухода с должности Кима назвали «семейные обстоятельства», передает РИА Новости.
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