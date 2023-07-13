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Происшествия 13 июля 2023 18:24

Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», – указано в сообщении.

Отмечается, что Минцифры оказывает содействие правоохранительным органам в связи с расследованием в отношении замминистра Паршина. Ему вменяется получение особо крупной взятки.

#Минцифры РФ #следствие
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