Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», – указано в сообщении.

Отмечается, что Минцифры оказывает содействие правоохранительным органам в связи с расследованием в отношении замминистра Паршина. Ему вменяется получение особо крупной взятки.