Политика 10 августа 2025 15:59

Замглавы МИД Рябков сообщил, что у РФ есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть еще одно новейшее оружие, не считая ракетный комплекс «Орешник».

«Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», — приводятся слова Рябкова в Телеграм-канале «Вести».

Еще замглавы МИД РФ ответил, будет ли Москва размещать военные базы около Соединенных Штатов. По его словам, называть конкретные точки для него «совершенно безответственно».

Напомним, что в ноябре 2024-го Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия впервые применила ракету «Орешник». Эти комплексы уже передали ВС РФ.

#оружие #сергей рябков
