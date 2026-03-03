Замглавы МИД РФ заявил об отсутствии условий для подготовки документа СБ ООН по Ирану

Оснований для подготовки консенсусного документа Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана сейчас нет. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, его слова приводит «ТАСС».

Инициатива созыва заседания Совбеза принадлежит государствам – членам организации. Пока, отметил дипломат, информации о таких планах со стороны каких-либо стран нет. Он также указал, что позиции ряда государств, в том числе некоторых постоянных членов Совета Безопасности, не позволяют рассчитывать на быстрое согласование итогового документа, который мог бы стать вкладом в урегулирование ситуации.

Алимов добавил, что роль Совбеза в дальнейшем урегулировании и перспективы обсуждений на его площадке будут зависеть от готовности стран к конструктивному диалогу и поиску дипломатических решений.

При этом он не исключил возможности проведения таких дискуссий. Российская сторона, по его словам, готова работать как в двустороннем, так и в многостороннем формате, взаимодействовать с региональными и глобальными участниками процесса, в том числе в рамках Совета Безопасности, чтобы способствовать возвращению ситуации в дипломатическое русло.

В заключение дипломат подчеркнул, что именно дипломатия должна играть ключевую роль в развитии событий.