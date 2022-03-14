Замглавы МИД РФ Вершинин: Москва не будет просить США и Евросоюз снять санкции

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить США и Европу отменить санкции, и давление Запада не заставит Россию поменяет курс, передает РИА Новости.

По его словам, санкции нелегитимны и не дадут результата.

«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения... Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», — пояснил Вершинин.

Он добавил в интервью «Известиям», что Россия не будет просить снимать эти санкции. Страна и дальше будет развивать свою экономику и опираться на тех друзей и единомышленников, которые у нее есть.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Евросоюз планирует доработать и утвердить новый, уже четвертый по счету пакет санкций против России.