Замглавы МИД РФ Сергей Рябков открыл в КИУ аудиторию БРИКС

Фото:© Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На фестиваль «День молодежи БРИКС в КИУ» прибыл заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

«Казанский инновационный университет имени Тимирясова — выдающийся во всех отношениях вуз, который составляет славу и гордость Татарстана и России. То, что в этом уникальном учебном заведении настолько глубоко преподаватели, руководство и студенты погружены в тематику БРИКС — это мощнейший вклад в дело продвижения идей и подходов объединения», — сказал журналисту «Татар-информа» Сергей Рябков.

Руководство университета провело для дипломата экскурсию по фестивальной площадке. Ключевым моментом экскурсии стала «аудитория БРИКС», которая официально открыла свои двери.

На стенах аудитории отмечены главные идеологи БРИКС и расставлены флаги государств — участниц объединения, а у выхода выставлены экземпляры книги «БРИКС: Российский взгляд». Аудитория предназначена как для официальных мероприятий, так и для образовательных задач.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

По словам Рябкова, он занимается БРИКС с саммита 2009 года, а то, что он увидел в аудитории, отражает высочайший уровень понимания процессов образования многополярного мира.

«Важно, что бриксологи, которых в нашей стране не так много, будут готовиться именно в Казани — месте, где пересекается множество культур и религий», — добавил заместитель руководителя МИД РФ.

Фестиваль «День молодежи БРИКС в КИУ» проходит в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». Основная миссия программы — способствовать объединению народов стран БРИКС через совместную реализацию многосторонних проектов в различных сферах: науке, культуре, образовании, предпринимательстве.

Серия мероприятий посвящена 195-летию со дня рождения Льва Толстого, 155-летию со дня рождения Махатмы Ганди, 150-летию со дня рождения Николая Рериха и 70-летию установления торговых отношений между Россией и Индией.