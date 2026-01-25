Замглавы МИД РФ подтвердил факт приглашения Трампа в Россию

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом дипломат заявил в интервью ТАСС, комментируя слова Президента РФ Владимира Путина о возможности провести следующую встречу в Москве.

«Конечно, приглашение Президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», – сказал Рябков.

При этом он отметил, что с тех пор эта инициатива не получила практического продолжения.

«Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале – содержательная сторона, потом – договоренность по месту проведения», – подчеркнул Рябков.