Замглавы МИД РФ обвинил Британию, Францию и Германию в предвзятости по отношению к Ирану

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС выразил резкую критику в адрес Великобритании, Франции и Германии, заявив, что их реакция на удары Израиля по Ирану демонстрирует утрату совести и предвзятость.

По его словам, страны, которые должны были бы прилагать усилия к поиску политико-дипломатического выхода из кризиса, вместо этого фактически оправдывают агрессию, возлагая вину за происходящее на сам Иран. Рябков охарактеризовал такую позицию как опасное искажение восприятия реальности.

«Это вообще ужасный перекос в восприятии мира», – отметил Рябов.