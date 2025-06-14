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Политика 14 июня 2025 14:02

Замглавы МИД РФ обвинил Британию, Францию и Германию в предвзятости по отношению к Ирану

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС выразил резкую критику в адрес Великобритании, Франции и Германии, заявив, что их реакция на удары Израиля по Ирану демонстрирует утрату совести и предвзятость.

По его словам, страны, которые должны были бы прилагать усилия к поиску политико-дипломатического выхода из кризиса, вместо этого фактически оправдывают агрессию, возлагая вину за происходящее на сам Иран. Рябков охарактеризовал такую позицию как опасное искажение восприятия реальности.

«Это вообще ужасный перекос в восприятии мира», – отметил Рябов.

#Иран #Израиль #мид рф
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