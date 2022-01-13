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Политика
13 января 2022  15:16

Замглавы МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности

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У России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками в НАТО по российским предложениям по безопасности без взаимной заинтересованности и гибкости со стороны противоположной стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — сказал Рябков в эфире телеканала RTVI.

Ранее Песков сообщил, что в московском Кремле пока не обсуждался вопрос о новой встрече президентов России и США и многое будет зависеть от результатов переговоров по гарантиям безопасности.

10 января, в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Мероприятие состоялось в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американской руководила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. 

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

#переговоры #сша и россия #НАТО
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