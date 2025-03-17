Замглавы МИД РФ и представитель ООН обсудили помощь палестинцам в Газе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в телефонном разговоре с гуманитарным резидентом-координатором ООН на оккупированной палестинской территории Муханнадом Хади обсудил ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении сказано, что собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и сделали упор на насущные задачи оказания срочной помощи и комплексного содействия палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Отдельное внимание в телефонном разговоре уделили вопросам ооновского сопровождения как соответствующей гуманитарной работы, так и усилий по реанимированию процесса мирного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.