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Политика 17 марта 2025 20:43

Замглавы МИД РФ и представитель ООН обсудили помощь палестинцам в Газе

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в телефонном разговоре с гуманитарным резидентом-координатором ООН на оккупированной палестинской территории Муханнадом Хади обсудил ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении сказано, что собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и сделали упор на насущные задачи оказания срочной помощи и комплексного содействия палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Отдельное внимание в телефонном разговоре уделили вопросам ооновского сопровождения как соответствующей гуманитарной работы, так и усилий по реанимированию процесса мирного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.

#сектор газа #мид рф #Палестина
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