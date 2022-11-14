Замглавы МИД Грушко: Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что сегодня только безумец может думать о вступлении Украины в НАТО. Об этом передает РИА Новости.

«Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал дипломат.

Москва еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было решено, что Украина и Грузия могут присоединиться к блоку, предупреждала об опасности этого шага, подчеркнул Грушко.

По его словам, Североатлантический альянс забывает о принципе, согласно которому никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других. Так, Россия взяла на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы затронуть безопасность других стран.

«Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо — надо садиться и договариваться как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины», — заявил Грушко.

Однако НАТО не предприняла таких действий, заявив, что, мол, сама Украина захотела, а альянс только откликнулся на просьбу суверенного государства, сказал дипломат. Грушко резюмировал, что расширение блока не способствует укреплению безопасности его самого.

«Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1,2 тыс. километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу», — напомнил замглавы МИД.