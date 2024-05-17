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Замглавы МЭР на KazanForum: РФ может принять миллион безвизовых туристов из Китая и Ирана
В этом году количество туристов из Китая и Ирана, которые посетят Россию в рамках безвизовых групповых поездок, может достичь миллиона. Об этом в ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.
«К концу 2024 года мы ставим себе амбициозную цель — 1 млн безвизовых туристических поездок с момента запуска этого механизма. <…> Конечно, большинство будет китайских туристов, просто страна больше», — пояснил замминистра.
По словам чиновника, на данный момент количество групповых безвизовых турпоездок в Россию из Китая и Ирана составило 360 тыс. человек с августа 2023 года. Это 30% всех поездок в РФ, совершенных гражданами этих стран.
В связи с этим Вахруков заверил, что механизм группового безвиза можно считать успешным и подтвердившим свою эффективность.
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