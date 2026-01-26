news_header_top
Общество 26 января 2026 18:11

Замглавы МЧС России проверил подразделения отряда противопожарной службы в Нижнекамске

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Заместитель главы МЧС России Вячеслав Бутко побывал в Нижнекамске, где ознакомился с работой подразделений Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра посетил нижнекамский филиал Управления договорных подразделений ФПС, который обеспечивает пожарную безопасность предприятий нефтехимического комплекса. Отряд включает 14 пожарно-спасательных частей и более 900 сотрудников.

Бутко осмотрел ПСЧ‑62, отвечающую за безопасность города, и ПСЧ‑92, охраняющую ОАО «Танеко». Последняя трижды признавалась лучшей в Приволжском федеральном округе и дважды — победителем всероссийского конкурса «Лучшая пожарная часть ФПС МЧС России».

Заместитель главы МЧС России также осмотрел спортивный манеж и учебно‑тренировочный полигон ПСЧ‑33, где проходят соревнования газодымозащитной службы.

#нижнекамск #МЧС России
