Замглавы МАГАТЭ Чудаков заявил, что с ситуацией вокруг Запорожской АЭС есть продвижение

По ситуации с обеспечением безопасности Запорожской атомной электростанции существует продвижение. Об этом заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков, передает РИА Новости.

«По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси], с этой ситуацией он работает <…> — и с Президентом России [Владимиром Путиным], и с Президентом Украины [Владимиром Зеленским]. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу», — заметил специалист.

«Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — подчеркнул Чудаков. Вместе с тем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал об отсутствии серьезных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Стороны конфликта неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В последних обстрелах Министерство обороны РФ и Росатом обвинили украинских военных.

При этом МАГАТЭ недавно призвало Россию отказаться от контроля над Запорожской АЭС и выразило озабоченность «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов». Позднее гендиректор организации Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить нацеленные на станцию атаки.