Замглавы космических операций США: Россия опережает нас в гиперзвуковых технологиях

Соединенные Штаты отстают в гиперзвуковых технологиях по сравнению с Россией и Китаем. Такое мнение на Галифаксском международном форуме по безопасности выразил замглавы космических операций США Дэвид Томпсон.

«Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в области гиперзвуковых программ», — цитирует РИА Новости Томпсона.

Космические силы Соединенных Штатов работают над «определением типа спутниковой группировки», необходимой стране для отслеживания гиперзвуковых ракет.

На сегодня Россия — единственная страна в мире со стоящими на боевом дежурстве (стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард») или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. Ранее сообщалось, что в Белом море прошли испытания ракеты «Циркон». О результатах запуска доложили Президенту России Владимиру Путину.