Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году

В возрасте 60 лет скоропостижно скончался Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщает официальный сайт Госдумы.

Швыткин начал свою службу Отечеству в 1986 году, когда попал в Псковскую воздушно-десантную дивизию, в составе которой выполнял специальные задачи по всему СССР.

В 1992 году Швыткин перешёл в МВД, а в 1995-1996 участвовал в Чеченской войне. Защищал свою страну он и в зоне СВО. За свои заслуги Швыткин отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть» и другими.

«Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — рассказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.