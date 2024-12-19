Замглавы казанского ПАТП №2 доставил в Лисичанск технику и новогодние подарки

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Из Казани в Лисичанск доставили технику и новогодние подарки. Заместитель гендиректора казанского ПАТП№2 Наиль Гибадуллин рассказал о том, как проходила подготовка к этому событию.

Сотрудники предприятия собрали и отремонтировали три транспортных средства: автобус Fiat Ducato, автомобиль «Нива» и автомобиль «Урал». Вся техника была приведена в хорошее техническое состояние и доставлена в представительство Республики Татарстан в ЛНР, после чего ее передадут для использования военными. Кроме того, профсоюз предприятия приобрел 100 новогодних подарков для детей Лисичанска.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Это уже третья поездка сотрудников ПАТП №2 с гуманитарной помощью в подшефные города. Гибадуллин отметил, что предприятие активно поддерживает эту инициативу и планирует продолжать участие в подобных акциях.

«Мы понимаем важность такой помощи, особенно в преддверии праздников. Это наш вклад в поддержку земляков и детей в Лисичанске» — добавил он.