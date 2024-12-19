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Замглавы казанского ПАТП №2 доставил в Лисичанск технику и новогодние подарки
Из Казани в Лисичанск доставили технику и новогодние подарки. Заместитель гендиректора казанского ПАТП№2 Наиль Гибадуллин рассказал о том, как проходила подготовка к этому событию.
Сотрудники предприятия собрали и отремонтировали три транспортных средства: автобус Fiat Ducato, автомобиль «Нива» и автомобиль «Урал». Вся техника была приведена в хорошее техническое состояние и доставлена в представительство Республики Татарстан в ЛНР, после чего ее передадут для использования военными. Кроме того, профсоюз предприятия приобрел 100 новогодних подарков для детей Лисичанска.
Это уже третья поездка сотрудников ПАТП №2 с гуманитарной помощью в подшефные города. Гибадуллин отметил, что предприятие активно поддерживает эту инициативу и планирует продолжать участие в подобных акциях.
«Мы понимаем важность такой помощи, особенно в преддверии праздников. Это наш вклад в поддержку земляков и детей в Лисичанске» — добавил он.
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