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Происшествия
9 марта 2022  15:59
Елена Саляхова

Замглавы исполкома Пестречинского района предстал перед судом

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Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело замглавы исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. 

По версии следствия, Дамир Байгильдин получил от Минсельхоза Татарстана грант в 1,4 миллиона рублей. Эти деньги должны были пойти на разведение овец. Однако, деньги, как считает следствие, подсудимый присвоил себе. 

Задержали Байгильдина в марте прошлого года. Свою вину мужчина не признает. На данный момент он находится под домашним арестом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Его заподозрили в краже бюджетных денег.

#афера #Мошенничество
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