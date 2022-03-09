Замглавы исполкома Пестречинского района предстал перед судом

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело замглавы исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, Дамир Байгильдин получил от Минсельхоза Татарстана грант в 1,4 миллиона рублей. Эти деньги должны были пойти на разведение овец. Однако, деньги, как считает следствие, подсудимый присвоил себе.

Задержали Байгильдина в марте прошлого года. Свою вину мужчина не признает. На данный момент он находится под домашним арестом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Его заподозрили в краже бюджетных денег.