Замглавы Госбезопасности Афганистана обещал поддержку казанскому благотворительному фонду

Фото: ИА " Татар - информ"

В Кабуле состоялась встреча директора представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане Мохаммада Юсуфа Шинвари с заместителем главы Госбезопасности Исламского Эмирата Афганистан Маулави Устазом Хабибуллой.

На встрече стороны обсудили вопросы безопасности в сфере проведения российских гуманитарных акций, экспорта российских товаров и услуг. Также они затронули развитие отношений с татарской общиной и проблемы дистанционного обучения афганских студентов, обучающихся в российских вузах.

«Я высоко оцениваю работу вашего фонда в Афганистане. Заверяю вас, что мы обеспечим безопасность проведения гуманитарных акций и культурных мероприятий. И всячески будем содействовать в развитии науки и образования, а также в области транспортной логистики товаров и услуг», — заверил Маулави Устаз Хабибулла.