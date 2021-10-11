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Ру Тат
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11 октября 2021  16:35
Дмитрий Киселев

Замглавы Госбезопасности Афганистана обещал поддержку казанскому благотворительному фонду

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Замглавы Госбезопасности Афганистана обещал поддержку казанскому благотворительному фонду
Фото: ИА " Татар - информ"

В Кабуле состоялась встреча директора представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане Мохаммада Юсуфа Шинвари с заместителем главы Госбезопасности Исламского Эмирата Афганистан Маулави Устазом Хабибуллой.

На встрече стороны обсудили вопросы безопасности в сфере проведения российских гуманитарных акций, экспорта российских товаров и услуг. Также они затронули развитие отношений с татарской общиной и проблемы дистанционного обучения афганских студентов, обучающихся в российских вузах.

«Я высоко оцениваю работу вашего фонда в Афганистане. Заверяю вас, что мы обеспечим безопасность проведения гуманитарных акций и культурных мероприятий. И всячески будем содействовать в развитии науки и образования, а также в области транспортной логистики товаров и услуг», — заверил Маулави Устаз Хабибулла.

#афганистан
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