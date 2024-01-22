Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Замглавы ГИСУ РТ предстанет перед судом за получение взятки
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение в отношении заместителя директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ ( ГИСУ РТ). Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый, находясь в Буинске, получил от финансового директора компании «СПК Премьер» взятку в виде имущества стоимостью более 22 тысяч рублей из оговоренных 165 тысяч. За это он обещал подписать акт приемки построенного объекта, а также всячески помогать по службе в интересах данной организации.
В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Свою вину он не признал.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Буинский городской суд.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников