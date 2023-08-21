Замглавы ГИБДД РТ о том, как уберечь ребенка от ДТП: «Пройдите безопасный путь вместе»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» по теме: «Детский дорожно-транспортный травматизм» врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин рассказал об основных причинах, по которым на дорогах республики гибнут дети.

«В этом году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано 278 ДТП с участием детей. В результате 9 детей погибли, еще 291 получили ранения. Больше всего в авариях страдают дети-пассажиры. С участием детей-пассажиров в этом году произошло 127 ДТП, на 35 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших также увеличилось на 2, раненых – на 31 человека», – сказал он.

Айрат Самигуллин также напомнил, что детей необходимо перевозить только в детских креслах ради их безопасности.

15 детей-пешеходов в этом году получили травмы, когда выходили на проезжую часть из-за препятствий, за которыми их не видели водители, 9 попали в ДТП, потому что переходили дорогу в непредназначенном для этого месте и еще 5 – потому что перебегали дорогу на красный сигнал светофора. По словам Самигуллина, уберечь юных пешеходов в темное время суток могут световозвращающие элементы на одежде, соответствующие наклейки или брелоки.

«В темное время суток водитель может заметить ребенка со световозвращающим брелоком на расстоянии около двухсот метров, в то время как без него – только на расстоянии 50 метров. Применение пешеходами световозвращающих элементов в разы снижает риск наезда на них транспортного средства, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения», – отметил он.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ рассказал, что с детьми случаются и другие категории ДТП.

«В этом году уже 11 детей получили травмы управляя СИМ: электросамокатами, моноколесами и т.д. Буквально вчера водитель Hyundai совершил наезд на 15-летнего подростка, который управлял арендованным самокатом. Он не спешился перед пешеходным переходом и поехал через него на большой скорости. В результате водитель автомобиля не успел среагировать и сбил ребенка. Подростка с многочисленными травмами увезли в больницу», – рассказал он.

Айрат Самигуллин отметил значимость роли родителей в безопасности детей. По его словам, каждый родитель может и должен пройти со своим ребенком маршрут: дом – школа – дом и показать ему безопасные пути.

«С начала года в республике погибло 9 детей в результате ДТП, 7 из них это пассажиры и двое – это пешеходы. Часто родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств, а вторая причина в том, что родители не учат детей правилам поведения на дороге. С началом учебного года родителям следует пройти с детьми маршрут от дома до школы и обратно. Родители могут объяснить своим детям, как и где правильно нужно переходить дорогу во избежание ДТП», – сказал он.