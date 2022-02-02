Замглавы «Диалога» отметил востребованность контента «Татмедиа» в соцсетях

У Татмедиа есть компетенции создания востребованного у населения видеоконтента, сообщил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Андрей Цепелев на коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

По его словам, региональные структуры, как правило используют для размещения в сети информационные карточки. Но они получают минимальную вовлеченность. При этом блогеры, размещающие видеоролики, в том числе в «Тик-токе» показывают максимальные результаты.

«Органы власти сейчас не готовы к тому, чтобы производить контент в нужных людям форматах. В первую очередь это не статичная информация, а видео-формат, короткие видео. И здесь опыт холдингов, которые умеет производить видеоконтент, я считаю, очень бы пригодился. Мы переходим системно от статичных и простых форматов к более сложным. Я хочу похвалить «Татмедиа»: у вас точно есть компетенции для того, чтобы хороший контент создавать в том числе для интернета о работе власти», – сказал Цепелев.

«Диалог» — центр компетенций по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций. Основными направлениями деятельности «Диалога» являются: аналитика, онлайн-социология, образовательные проекты, антикризисные коммуникации, обратная связь с населением, повышение качества работы органов государственной власти в интернете.

По поручению Президента России «Диалог» сформировал во всех субъектах страны сеть Центров управления регионом (ЦУР), призванных координировать работу с обращениями населения.