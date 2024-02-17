Замглавы ЦУР Татарстана: Чем больше обращений у района, тем лучше он работает

Большое количество обращений свидетельствует о готовности руководства муниципалитета реагировать на жалобы и просьбы местных жителей. Об этом заявила заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» — Центра управления регионом в Республике Татарстан Эмилия Хакимуллина в «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Чем больше обращений у района, тем быстрее и оперативнее он работает. Очень важно, чтобы люди писали. Для нас, например, плохой сигнал, если нет обращений граждан», — подчеркнула представитель мониторинговой структуры.

«Это говорит о том, что, возможно, люди просто не видят смысла писать, не понимают, что можно обратиться, не верят, что их проблема может решиться», — пояснила она.

Хакимуллина также обратила внимание на то, что много вопросов возникает именно в крупных районах. Соответственно, маленький (или с небольшим количеством жителей) район не сравнится по количеству обращений с Казанью, Набережными Челнами, Нижнекамском или Альметьевском.