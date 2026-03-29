Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд отправил под стражу заместителя главы Челябинска Александра Астахова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

В деле фигурируют семь человек, включая сотрудников МУП «ПОВВ». Ущерб от их действий оценивается более чем в 15 млн рублей.

Сторона обвинения утверждает, что нарушения связаны с ценообразованием при ликвидации аварий в сфере ЖКХ.

Сам Астахов в суде заявил, что страдает хроническими заболеваниями, не намерен скрываться и просил избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с арестом.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании Астахова, а также начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.

Кроме того, были возбуждены уголовные дела о хищении бюджетных средств в отношении бывшего руководителя МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» и директора компании «Проекты и Решения».