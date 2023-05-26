Замглавы ЦБ Заботкин: Банк России не будет рассматривать вопрос повышения цели инфляции

При сохранении таргета инфляции на уровне 4% возможно достичь заякоренных инфляционных ожиданий и ценовой стабильности, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на общественной консультации по обзору денежно-кредитной политики, которая прошла на базе Волго-Вятского главного управления Банка России.

Отвечая на высказанное на консультации мнение о приемлемости целевого уровня инфляции на уровне 5-6%, Заботкин заявил: «Центральный банк России при любом исходе общественных консультаций не будет рассматривать вопрос повышения цели по инфляции».

«Мы исходим из того, что только при инфляции 4% или ниже мы можем достичь ситуации, когда инфляция перестает влиять на решения, которые принимают экономические агенты. Только в этих условиях можно достичь заякоренных инфляционных ожиданий и ценовой стабильности», — отметил Заботкин.

Напомним, с 2015 года Банк России перешел к режиму таргетирования инфляции. За прошедшее время, с одной стороны, накоплен определенный опыт реализации такой политики. С другой стороны, изменились внутренние и особенно внешние условия для российской экономики. Поэтому назрела необходимость провести анализ достигнутых результатов и определить, необходимо ли уточнить параметры ДКП.

Для обсуждения полученных выводов 25 мая прошли общественные консультации для областей и республик Поволжья с участием представителей бизнеса, экспертного и научного сообществ, органов власти. Такие встречи пройдут на базе всех главных управлений Банка России.