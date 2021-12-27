Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова досрочно уходит с должности

Депутаты Актанышского райсовета в среду рассмотрят вопрос о досрочной отставке замглавы района Райхан Галимяновой. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в администрации района.

«На рассмотрение внеочередного заседания Совета Актанышского муниципального района, которое назначено на 29 декабря 2021 года, внесён вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Актанышского муниципального района Галимяновой Райхан Фелусовны», - отметили в администрации.

Ранее Актанышский район попал в зону критики Президента Татарстана Рустама Минниханова после инцидента на общественном кладбище. Здесь неизвестные злоумышленники спилили с православной могилы крест.

«Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона», — подчеркнул Рустам Минниханов.