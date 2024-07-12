Замглавы Администрации Раиса РТ вручил награды татарстанским бойцам в ЛНР и ДНР

Первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов совершили рабочую поездку в ДНР и ЛНР. В сопровождении заместителя Премьер- министра РТ Фаниля Аглиуллина чиновники встретились с участниками СВО из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Раиса РТ.

Во время одной из встреч были отмечены 30 бойцов из числа военнослужащих 14-й армии, разведывательных подразделений, а также трех полков, сформированных в Татарстане, которые проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Их наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Кроме того, бойцам доставили гуманитарную помощь – востребованный на передовой «УАЗ» и оборудования для РЭБ, спутниковой связи и БПЛА.

Военнослужащие передали руководству республики и всем неравнодушным татарстанцам слова благодарности за поддержку и выразили уверенность в Победе.