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Замглавврача СПИД-центра РТ: Большинство ВИЧ-инфицированных сейчас — люди 35-45 лет
Если ранее большую часть ВИЧ-инфицированных составляли потребители психоактивных веществ, а основной способ передачи был внутривенным, то сейчас ситуация изменилась. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.
В настоящее время стал преобладать половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Изменился и средний возраст зараженных — это 35-45 лет. «В этом возрасте человек достигает определенных жизненных позиций, у него появляется некоторая расслабленность, он меньше думает о том, что может инфицироваться», — объяснил специалист.
По его словам, это связано с изменением стиля и образа жизни людей. Кроме того, потребители наркотиков стали употреблять другие виды психотропных веществ, и внутривенный способ передачи инфекции стал встречаться менее часто.
Чаще всего инфекция выявляется при обращении людей в медицинские учреждения. Хотя тестирование на ВИЧ и не входит в обязательную процедуру диспансеризации, обратившимся рекомендуют пройти его. Как отметил Бешимов, сейчас нет необходимости делать тестирование обязательным в рамках этого обследования.
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