Замглавреда «Татар-информа» Елена Рощупкина удостоена Благодарности Раиса РТ

Заместитель главного редактора филиала АО «Татмедиа» — информационного агентства «Татар-информ», редактор отдела экономики Елена Рощупкина награждена Благодарностью Раиса РТ.

Благодарность была вручена сегодня на встрече представителей СМИ с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Журналист отмечена «за многолетний плодотворный труд и достойный вклад в развитие средств массовой информации республики».

Елена Рощупкина ранее работала в газетах «Молодежь Татарстана» и «Казанские ведомости», в электронной газете Республики Татарстан Intertat.ru, трудилась сфере PR в системе Банка России. Около 15 лет была собственным корреспондентом информационного агентства «Интерфакс» в Татарстане.