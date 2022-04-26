Замглавного архитектора Казани: Связь города и дворов не должны нарушать заборы домов

Связь городских пространств и придомовых территорий не должна нарушаться заборами, которыми окружают себя жильцы многоквартирных домов Казани и Татарстана. Таким мнением на дискуссии, посвященной проекту «Наш двор», поделилась заместитель главного архитектора Казани и начальник отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Дарья Толовенкова.

«Забор — это отдельная психоделическая история. Забор — это якобы решение всех бед человека, живущего в многоквартирном доме, но на самом деле так же, как и расширение проезжих частей, не сокращает пробки. Так и увеличение метража заборов тоже не решает никаких проблем, а лишь создает агрессивное пространство, что опять же воздействует на психологию жителей. Если мы каждый наш отмежеванный участок, который нам якобы принадлежит, окружим по периметру забором, мы все станем печальнее и несчастнее», — заметила спикер.

Дарья Толовенкова отметила, что заборы изначально противоречат градостроительному замыслу, а ломать этот замысел достаточно странно, и в истории градостроительства ничем хорошим не заканчивается.

По мнению спикера, также необходимо работать с населением, объяснять, почему забор не решает проблемы, почему проницаемость — хорошо, а чужие люди, собаки и дети не самое большое зло и с соседями можно жить дружно.

«Город должен быть безопасным целиком, а не какие-то отдельные резервации, куда мы можем выпускать детей», — подытожила Толовенкова.

Ранее эксперт, урбанист, преподаватель РАНХиГС Андрей Елбаев озвучил мнение, что современный двор должен отвечать потребностям жильцов.