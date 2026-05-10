Замгенпрокурора РФ Зайцев выразил соболезнования по поводу кончины Рената Тимерзянова

Заместитель генерального прокурора РФ, государственный советник юстиции 1 класса Сергей Зайцев выразил соболезнования в связи с кончиной помощника Премьер-министра Татарстана генерала Рената Тимерзянова, сообщает газета «Республика Татарстан».

В письме, адресованном родным, близким и коллегам, Зайцев отметил, что выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Тимерзянова. Он подчеркнул, что Ренат Закиевич прошел путь от участкового инспектора до первого заместителя министра внутренних дел Республики Татарстан. Долгие годы он боролся с организованной преступностью и внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. Зайцев добавил, что служебная биография Тимерзянова – пример добросовестного исполнения долга, и память о нем сохранится среди тех, кто знал его и работал с ним.