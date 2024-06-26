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Замгендиректора «Исприн» задержан по делу о пожаре во Фрязине
Следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых в связи с пожаром в промышленном здании во Фрязино, повлекшим человеческие жертвы. Под стражу взяты заместитель генерального директора ООО «Исприн» и представитель владельца здания, передает РИА Новости.
По информации следствия, с 2021 года объектом управляло ООО «Исприн». Задержанные обвиняются в сговоре с целью оказания небезопасных услуг арендаторам. Они сдавали помещения и взимали плату за коммунальные услуги, игнорируя при этом требования безопасности. В частности, не осуществлялся контроль состояния электропроводки и не соблюдались нормы пожарной безопасности.
Трагедия произошла из-за неисправности проводки на пятом этаже, что привело к быстрому распространению огня по зданию. Отсутствие систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения усугубило ситуацию и стало причиной гибели людей.
На данный момент подтверждена гибель шести человек.
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