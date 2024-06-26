Замгендиректора «Исприн» задержан по делу о пожаре во Фрязине

Следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых в связи с пожаром в промышленном здании во Фрязино, повлекшим человеческие жертвы. Под стражу взяты заместитель генерального директора ООО «Исприн» и представитель владельца здания, передает РИА Новости.

По информации следствия, с 2021 года объектом управляло ООО «Исприн». Задержанные обвиняются в сговоре с целью оказания небезопасных услуг арендаторам. Они сдавали помещения и взимали плату за коммунальные услуги, игнорируя при этом требования безопасности. В частности, не осуществлялся контроль состояния электропроводки и не соблюдались нормы пожарной безопасности.

Трагедия произошла из-за неисправности проводки на пятом этаже, что привело к быстрому распространению огня по зданию. Отсутствие систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения усугубило ситуацию и стало причиной гибели людей.

На данный момент подтверждена гибель шести человек.