«Заметил выход ракет РСЗО»: командир батальона о мужестве бойцов из РТ

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Боец из Нурлата с позывным Артист — опытный военнослужащий. За его плечами срочная служба в армии и по контракту в разведывательном батальоне. Сейчас он – командир мотострелкового батальона, служит на Херсонском направлении. Был представлен к наградам. Самые дорогие — орден Мужества и орден Жукова.

Боец, находясь на наблюдательном посту, заметил выход ракет РСЗО (реактивная система залпового огня) противника. Тут же в течение доли секунд данные были переданы вышестоящему командованию. Наша ПВО (противовоздушная оборона) успела подготовиться и отработала.

И такие ситуации происходят в батальоне Артиста изо дня в день. Еще один случай был с дроном «Баба яга».

«Сразу же были переданы координаты расчета БПЛА-шникам. Полетели, отработали, уничтожили», — поделился подробностями службы военный.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В батальоне у Артиста очень профессиональные медики. Несмотря на всю опасность, они быстро выезжают к раненым и оказывают им первую помощь.

«Противник гражданскую машину дроном-камикадзе уничтожил. Была тяжело ранена женщина. Наши медики тоже выехали, оказали первую помощь. Очень квалифицированные у нас медики, реально квалифицированные», — убежден он.

Благодаря оперативно оказанной первой помощи и быстрой эвакуации, тяжело раненая женщина выжила.

Сейчас, как говорит Артист, прилеты уменьшились.

«Периодичность сейчас спала. Это очень заметно. До этого были очень сильные прилеты. По несколько часов подряд отрабатывали по нам. Но, слава Всевышнему, удалось избежать потерь», — говорит боец.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Мы должны побороть фашизм здесь и сейчас, пока он не распространился полностью. У многих ребят деды в Великой Отечественной войне боролись. Они вот это все осознают. Приходят с республики очень много толковых, грамотных ребят. Приходят служить именно по контракту. Помощь идет», — рассказал Артист.

По словам бойца, особенно ему нравится, когда на передовую приходит молодежь — тогда он вспоминает себя в молодости.

«Они вроде и не осознают, и осознают для чего приходят. С ними разговариваешь и смотришь, когда себя вспоминаешь, когда еще 20 летним парнем бегал по горам Кавказа», — поделился он.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова всем заключившим контракт с МО РФ на территории республики летом 2024 года повышена единовременная выплата. Контрактники получат от Татарстана 505 тыс. рублей. Выплату от Минобороны РФ 195 тыс. рублей. Сумма единовременной помощи может доходить до миллиона рублей.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Заключить контракт на военную службу с МО может любой вне зависимости от места жительства. Задать интересующие вопросы можно узнать по телефонам: 117, 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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