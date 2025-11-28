news_header_top
Руc Тат
Происшествия 28 ноября 2025 10:12

Заместителя директора спортшколы в Бугульме уволили за присвоение премий сотрудника

В Бугульме городская прокуратура провела проверку в спортивной школе №2 и выявила нарушения закона о противодействии коррупции.

По данным прокуратуры Татарстана, одному из сотрудников незаконно начислялись завышенные премии. Часть этих средств заместитель директора учреждения, используя служебное положение, присваивала себе. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 180 тысяч рублей.

В результате выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководству школы. По итогам его рассмотрения заместитель директора была уволена в связи с утратой доверия.

#антикоррупция #Бугульма #Прокуратура
