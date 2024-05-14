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Заместителем руководителя исполкома в Челнах назначен Винер Харисов
Винер Харисов назначен заместителем руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Винер Хамитович будет курировать сферу образования, социальной защиты, культуры, спорта, молодежные вопросы. Как мы говорим, это заместитель по социальным вопросам», — представил назначенца мэр.
«Человек опытный, долгие годы вместе с нами работает, поэтому надеемся, что всё у вас получится. Вам успехов желаю», — добавил Магдеев.
До сегодняшнего дня Винер Харисов занимал пост главы Автозаводского района.
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