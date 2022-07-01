Заместителем прокурора Татарстана стал Александр Чеховской

22 июня этого года на должность заместителя прокурора республики Татарстан назначили Александра Олеговича Чеховского. До этого он был городским прокурором Ярославля.

Фото: прокуратура РТ

Родился Александр в 1984 году в Саратове, в 2006 году он окончил местную государственную академию по специальности «юриспруденция», а уже через год поступил на службу в органы прокуратуры.

В 2008 году он стал помощником прокурора Ярославля, через семь лет он начал руководить Угличской межрайонной прокуратурой, а в прошлом году его назначили прокурором Ярославля. Награжден медалью Ягужинского.