Заместителем прокурора РТ назначен Владимир Посохов

Старший советник юстиции Владимир Посохов назначен на должность заместителя прокурора Татарстана. Информация появилась на сайте прокуратуры РТ.

Посохов будет курировать блоки, связанные с безопасностью, межнациональными вопросами, защитой прав несовершеннолетних, делопроизводством, финансами, материально‑техническим обеспечением, работой экспертной комиссии, учетом оружия и организацией дежурств в аппарате прокуратуры.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Владимир Посохов родился в 1970 году в Казани, окончил военное училище и Казанский юридический институт МВД. С 2005 года служит в органах прокуратуры, занимал должности от заместителя городского прокурора до руководителя управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Татарстана.