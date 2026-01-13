В Татарстане представили нового замминистра внутренних дел Дениса Дзьоника
Личному составу МВД по Республике Татарстан представили нового заместителя министра – Дениса Дзьоника. Его представил глава ведомства Дамир Сатретдинов. Согласно указу, подписанному Президентом России Владимиром Путиным, Дзьоник будет курировать вопросы гражданства и регистрацию иностранных граждан.
Денис Дзьоник начал свою профессиональную деятельность в Санкт-Петербургском университете МВД России, после чего проходил службу в подразделениях по вопросам миграции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
До назначения в Татарстан он возглавлял одну из кафедр Санкт-Петербургского университета МВД России. Обладает ученой степенью кандидата юридических наук.