Заместителем министра сельского хозяйства РТ назначен Дмитрий Яшин

Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ назначен Дмитрий Яшин. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

«Назначить с 28 марта 2022 года Яшина Дмитрия Александровича на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан», — говорится в документе.

Ранее Яшин занимал должность начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ.

У главы республиканского Минсельхоза Марата Зяббарова шесть заместителей, включая первого зама.